На месте легендарных граффити времен Майдана появились изображения Рабиновича (фото)

На месте стертых граффити времен Евромайдана с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились похожие изображения, но с лицом нардепа Вадима Рабиновича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Сергей Наумович.

«Посмотрите, что сейчас на месте граффити Евромайдана на ул. Грушевского», – написал Наумович, прикрепив к посту фотографии с места акта вандализма.

При этом под граффити написано название политической силы Рабиновича.

«Может пояснить дяде, что он чересчур заигрался в политику и зашел очень далеко?», – добавил блогер.

Читайте такжеВ Киеве закрылся салон мебели, на фасаде которого были уничтоженные граффити времен Майдана

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на улице Грушевского в Киеве, где находится салон мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были созданы во время Революции достоинства.

В знак протеста против уничтожения граффити возле магазина «Эмпориум» прошла акция. Протестующие расписали фасад салона и подожгли шины у входной двери.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по факту уничтожения граффити начато уголовное производство, а бизнес предпринимателей из салона «Эмпориум» проверят все государственные контролирующие органы. Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции ГУ НП в Киеве.

В Министерстве культуры заявили, что планируют восстановить уничтоженные граффити.