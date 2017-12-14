В Киеве возле пиццерии произошла драка с перестрелкой

В Киеве в среду вечером, 13 декабря, возле пиццерии на улице Васильковской 8 произошла массовая драка с перестрелкой. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

По предварительной информации, около 20:00 между двумя группами людей вспыхнул конфликт, который перерос в драку с перестрелкой.

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"Пока что причины его неизвестны, но последствия такие: в одного парня стреляли (госпитализирован), четверо пострадали от слезоточивого газа и еще один с травмами головы (госпитализирован)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Как пишет Dtp.kiev.ua, в результате драки пострадали шесть человек, в ход пошли травматическое оружие и газовые баллончики.

В чем была причина конфликта, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Драйзера, на Троещине, 5 декабря в 23:15 в троллейбус зашли пьяные люди, которые спровоцировали драку. Отмечается, что они представились кондукторами и начали приставать к пассажирам. Затем началась драка, в ходе которой несколько участников получили телесные повреждения.