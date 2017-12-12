Под Кропивницким пропавшую 5 дней назад 12-летнюю девочку нашли мертвой

В селе Обозновка Кировоградского района нашли тело 12-летней девочки, пропавшей в пятницу, 8 декабря.

Читайте такжеС ножом в груди: в Киеве нашли мертвой 15-летнюю девушку (фото, видео)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции Кировоградской области, сегодня, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградского района нашли тело 12-летней Екатерины Добродий.

«Подтверждаем факт, что сегодня было обнаружено тело разыскиваемой несовершеннолетней девочки. Сейчас на месте работают следователи», - отметила руководитель сектора коммуникации ГУ ЧП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Напомним, 12-летняя Екатерина Добродий пропала в пятницу, 8 декабря. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не дошла. Девочку искали в течение пяти дней.