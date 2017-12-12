В Кропивницком четыре дня назад загадочно пропала школьница, поиски разворачивают на всю область (видео)

Поиски 12-летней школьницы, которая загадочно исчезла четыре дня назад в Кропивницком, сегодня развернут на всю область. Екатерина Добродий пошла в школу еще в прошлую пятницу и не вернулась, сообщает ТСН.

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Ни одной версии, куда мог исчезнуть ребенок, не имеют ни родные, ни полиция. Полиция пока обследовала район, где жила девушка. Нашли только мобильный телефон у ее дома. К поискам девушки подключились волонтеры.

Недавно школьница увлеклась интернет-движением, участники которого рассказывают ужасные истории, которые с ними случались, соревнуясь таким образом за сторонников, отмечает ТСН.

Как ранее рассказала журналистам бабушка девушки, в день исчезновения она не хотела идти в школу и пыталась отпроситься у матери, но та ее отправила. Телефон девушки нашли возле остановки, с которой она должна была отправиться в школу. К ее поискам были привлечены кинологи и квадрокоптеры.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве пропала 14-летняя девочка. Ее нашли в Умани в странном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий. Полиция подозревает, что причиной всему стала игра "Красная сова", в которой кураторы через соцсети дают участникам задание, заставляя их не спать ночами ради загадочного приза.