На Днепропетровщине мальчик нашел самодельный пистолет и застрелил свою 2-летнюю сестру

В одном из сел Днепропетровской области 10-летний мальчик нашел самодельное огнестрельное устройство и случайно выстрелил в свою 2-летнюю сестру. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Как сообщается, родители оставили четырех детей на дедушку и уехали по делам. Вскоре дед ушел на рынок, а дети остались одни.

Читайте такжеСледы пыток и резаные раны: на Донетчине жестоко убили целую семью

"Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту "находку" домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", - написал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, погибшим от рук грабителя в Белой Церкви оказался АТОшник, который прошел Илловайск и Дебальцево.