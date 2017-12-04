Погибшим от рук грабителя в Белой Церкви оказался АТОшник, который прошел Илловайск и Дебальцево

В Белой Церкви под Киевом неизвестный пытался ограбить ювелирную лавку и смертельно ранил одного из охранников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нападающий зашел в помещение, распылил слезоточивый газ и собирался вынести золотые украшения. Продавщица успела нажать на тревожную кнопку. Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников и сбежал.

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Один из бойцов получил огнестрельное ранение шеи. Медикам не удалось его спасти. Погибшему было 42 года. Он - бывший боец АТО, воевал в самых горячих точках, в частности, в Дебальцево и Иловайске. Другой охранник получил ранение ноги. Полиция просит помочь поймать нападавшего.

"Хочу обратиться к гражданам, кто в это время с 17.30 до 18.30 находился в городе Белая Церковь на бульваре Александрийская 80, у кого может есть видео с видеорегистратора, мы будем очень благодарны за помощь. Санкции по совокупности предусматривают пожизненное заключение", - заявил работник Белоцерковского отдела полиции Андрей Семеренко.

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и застрелил охранника.