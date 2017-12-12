В Мелитополе школьники угрозами заставляли шестиклассницу платить по 10 гривень в день (видео)

В Мелитополе группа учеников организовала травлю 6-классницы в школе и звонками домой. От 11-летнего ребенка они требовали деньги, говорится в сюжете ТСН.

Диана Гладкова утверждает, что уже полгода живет в постоянном стрессе, с тех пор как разругалась со старшей на два года подругой. "Сначала мы просто поссорились – ну, обычная ссора. Потом они начали мне звонить, угрожать, что ты должна деньги, начали ругать матом. Боюсь, что они меня могут зацепить. Могут сказать: дай деньги, чего ты нам деньги не принесла", - объясняет свое решение не ходить больше в школу девушка.

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Мама Дианы организовала запись телефонного разговора. Там ее ребенку в приказной форме говорят приносить по 10 гривен ежедневно в течение недели и отдавать без вопросов известному ей лицу. "Нет денег – нет тебя", - ответил собеседник на вопрос, что будет в случае отсутствия денег. Родители пострадавшей девушки обратились к родителям детей, которые вместе с бывшей подругой устроили травлю. Некоторые из них извинились, однако не родные главной виновницы. "В течение недели до сих пор не позвонили, не извинились. Ходят смеются. Говорят, нашему ребенку 13 лет, ей ничего не будет за вымогательство и угрозы", - рассказала мама Анжела Гладкова.

Мать 8-классницы, которую обвиняют в угрозах, встречаться отказалась. По телефону она существование конфликта подтвердила, но уверяет, что это было одноразовое недоразумение. "Дети получили выговор, с ними была проведена беседа. Но то, что было написано "систематически", "создала банду" и постоянно угрожает ее семья – вот за это она ответит", - обещает наказать родителей Дианы Елена Дивульская.

О преувеличенном внимании к инциденту говорят и в школе. Классный руководитель Александр Стрелков заявил, что ситуацию уладят внутри учебного заведения. "Будет классный час, на котором мы обсудим уже внутри класса, но обсудим не как вымогательство, а как выйти из этой ситуации с точки зрения воспитательной части", - пояснил педагог.

Больше недели назад родители Дианы обратились в полицию, где приняли заявление, но следователь до сих пор даже не пообщался с потерпевшей. Взрослые выяснили, что документ даже не зарегистрирован в реестре, а все это время находился на рассмотрении сотрудников ювенальной превенции. Теперь мама девочки написала жалобу на бездействие работников полиции, а ситуацию в учебном заведении должны проверить также в департаменте образования. Пока этого не произойдет, в школу Диана не будет ходить.