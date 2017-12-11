На Тернопольщине, упав с дерева, смертельно травмировался местный житель

На Тернопольщине, упав с дерева, смертельно травмирован местный житель. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к правоохранителям Залещицкого отделения полиции от дежурного врача районной больницы поступило сообщение, что в селе Устечко смертельно травмирован житель села Новоселка.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина у родственников обчищал сухое дерево. Во время обрезки с верхушки дерева отломилась большая ветка и упала на потерпевшего. Он, потеряв равновесие, упал с высоты более трех метров.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований. Следователи устанавливают детальные обстоятельства несчастного случая.