На Харьковщине из-за попытки убийства военного проводится служебное расследование

Оперативное командование "Восток" проведет проверку по факту конфликта в 92-й ОМБР под Харьковом. Об этом говорится в сообщении в Facebook.

"В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, возникшей между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в Харьковской области комбриг якобы пытался убить своего зама. Получив несколько ударов, пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать.