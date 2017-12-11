На Харьковщине из-за попытки убийства военного проводится служебное расследование
15:59, 11 декабря 2017Происшествия
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По результатам служебного расследования будет принято правовое решение.
Возник конфликт между двумя офицерами / фото dnl.com.ua
Оперативное командование "Восток" проведет проверку по факту конфликта в 92-й ОМБР под Харьковом. Об этом говорится в сообщении в Facebook.
"В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, возникшей между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение", - сказано в сообщении.
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Как сообщалось, в Харьковской области комбриг якобы пытался убить своего зама. Получив несколько ударов, пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать.
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