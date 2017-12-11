В Киеве на Троещине рухнула остановка (фото)
13:16, 11 декабря 2017Происшествия
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В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел на ул. Бальзака, 73 / dtp.kiev.ua
В районе жилого массива Троещина в Киеве рухнула остановка общественного транспорта. Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
На Троещине обрушилась остановка / dtp.kiev.ua
Инцидент произошел на ул. Бальзака, 73. По информации портала, обошлось без пострадавших.
Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль влетел в остановку, среди пострадавших 12-летний ребенок.
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