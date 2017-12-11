В Киеве на Троещине рухнула остановка (фото)

13:16, 11 декабря 2017
Происшествия
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В результате происшествия никто не пострадал.

dtp.kiev.ua

В районе жилого массива Троещина в Киеве рухнула остановка общественного транспорта. Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua

Инцидент произошел на ул. Бальзака, 73.  По информации портала, обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль влетел в остановку, среди пострадавших 12-летний ребенок.

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Теги: #рухнула остановка#обвалилась остановка