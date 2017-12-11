В Киеве на Троещине рухнула остановка (фото)

В районе жилого массива Троещина в Киеве рухнула остановка общественного транспорта. Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на ул. Бальзака, 73. По информации портала, обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль влетел в остановку, среди пострадавших 12-летний ребенок.