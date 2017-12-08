В Черкассах разгромили суд за решение по делу о срыве отопительного сезона (фото)

В Черкассах разгромили помещение Приднепровского районного суда из-за увольнения бизнесмена, подозреваемого в присвоении 38 млн грн и в срыве отопительного сезона в Смеле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

7-8 декабря судья Сергей Дунаев рассматривал ходатайство полиции об аресте бизнесмена Андрея Карпенко, подозреваемого в присвоении 38 млн грн и срыве отопительного сезона в Смеле Черкасской области.

При рассмотрении дела в зале судебных заседаний находились свободные слушатели.

После того, как суд огласил свое решение, отказавшись арестовать подозреваемого, присутствующие в зале люди отказались выпускать судью и секретаря судебных заседаний из зала.

"Из числа свободных слушателей, которые присутствовали в зале судебных заседаний, было около 20-30 человек, мужского пола, которые стали вести себя агрессивно, выражать угрозы в сторону судьи, выражая желание и намерение причинить вред его здоровью и имуществу", - говорится в сообщении.

До 3:00 судья вместе с секретарем находился в зале судебных заседаний, стараясь унять агрессивных протестующих. Они смогли покинуть зал лишь при помощи полиции.

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В это время агрессивно настроенные лица начали с помощью мебели в зале судебных заседаний блокировать проходы к лестнице и помещение суда, которое отделено от центрального прохода.

Суд утверждает, что несколько особо агрессивных лиц мужского пола намеревались навредить здоровью судьи Дунаева, а также неоднократно выдвигали требования немедленно принять другое судебное решение.

В результате указанных событий было повреждено имущество суда.

Как сообща УНИАН, в Киеве на Дарницком рынке утром в пятницу, 8 декабря, снесли несколько десятков магазинов.