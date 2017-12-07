Обнажившаяся под Радой активистка Femen оказалась учительницей украинского языка

Активистка Femen, которая сегодня устроила "голую" акцию в палаточном городке Саакашвили, по специальности является учительницей украинского языка. Также она является представительницей ЛГБТ-сообщества, пишет "Страна.ua".

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Женщину зовут Александра Немчинова, ей 36 лет, а родом она из Донецка. В профиле Немчиновой на Facebook сказано, что она закончила школу №14 Донецка, а затем была выпускницей филфака Донецкого национального университета по специальности украинский язык и литература.

Немчинова является активной участницей ЛГБТ-движения и не скрывает свою сексуальную ориентацию.

Как сообщал УНИАН, активистка Femen в четверг, 7 декабря, устроила акцию в палаточном городке Саакашвили.