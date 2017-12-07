В Херсоне неизвестный взорвал банкомат "Сбербанка России"

В Херсоне неизвестный мужчина взорвал банкомат «Сбербанка России». Как сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, информация о взрыве неизвестного предмета возле банкомата «Сбербанка» в районе перекрестка проспекта Ушакова и переулка Казачьего поступила 6 декабря в 22.50.

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Выездом следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции и специалистов взрывотехнического отдела областного главка полиции установлено, что неизвестный мужчина оставил возле банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв. В результате банкомат был частично поврежден. Никто из граждан не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно в центре Львова ночью сожгли отделение "Сбербанка России".