В центре Львова ночью сожгли отделение "Сбербанка России" (фото, видео)

В историческом центре Львова сегодня ночью неизвестные подожгли отделение «Сбербанка России». Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, информация о пожаре в помещении «Сбербанка России» на проспекте Вячеслава Чорновила, 2-Б поступила в 2.40.

Предварительно установлено, что отделение было подожжено.

Огнем полностью уничтожена мебель, техника, имущество. Значительные повреждения в результате пожара также нанесены самому помещению. Пострадавших нет.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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В здании на проспекте Чорновила 2-Б, находящемуся неподалеку Львовского оперного театра, кроме «Сбербанка России» также размещается пивной ресторан, медицинская лаборатория, магазин сладостей.

Как сообщал УНИАН, ночью в Запорожье в здании одного из хостелов произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек.