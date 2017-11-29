Две женщины на Днепропетровщине хотели отправить украинок в сексуальное рабство в РФ (фото, видео)

Полиция Днепропетровской области в пункте пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе, задержала двух жительниц Днепропетровской области, которые пытались переправить в Российскую Федерацию для работы проститутками двух девушек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, задержание произошло в ночь с 28 на 29 ноября.

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Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Кроме того, установлено, что задержанные входили в группу из 5 человек, которые в течение 2016-2017 годов переправляли малообеспеченных и одиноких жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство в Россию.

Отмечается, что оперативным путем сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Днепропетровской области установили еще 9 украинок, которые могли стать потенциальными жертвами преступной группы. Всех женщин злоумышленницы находили по объявлениям о работе, размещенным в сети Интернет. Им обещали трудоустройство в сфере обслуживания: официантками, посудомойками, автомойщицами и др.

Во время обысков в автомобиле организатора группы полицейские обнаружили 6 тротиловых шашек, гранату Ф-1, запал, дымовую шашку, сигнальные ракеты и 294 патрона к автомату Калашникова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).