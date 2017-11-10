В Киеве разоблачили сутенеров, которые продавали украинок в ОАЭ и Турцию

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что организатором преступной группы является 32-летний иностранец, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте такжеПравоохранители предотвратили отправку шести украинок в Израиль в сексуальное рабствоМужчина жил в Киеве и занимался поиском и вербовкой женщин для выезда в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию.

Женщин вербовали под видом трудоустройства в клубах и гостиницах. За каждую из девушек злоумышленник получал по тысяче долларов.

Сообщница иностранца, проживающая в ОАЭ, проводила "визуальную" оценку внешности девушек. После одобрения кандидатуры девушка оформляла необходимые для выезда документы.

В ОАЭ женщина создала притон. Там она встречала украинок в аэропорту, обманом отбирала у них документы и сопровождала до дома, где некоторое время удерживали их против воли и заставляла жертв оказывать сексуальные услуги клиентам.

Еще один участник группы – 19-летний житель Киевской области - обеспечивал прибытие девушек в столичные отели.

Там они оказывали услуги сексуального характера иностранцам, за что получали от 1600 до 2600 грн за час.

Организатора преступной группы полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" во время попытки продажи девушек в ОАЭ. Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

По месту жительства участников преступной группы полицейские провели санкционированные обыски.

Продолжается проверка относительно причастности фигурантов к фактам совершения аналогичных преступлений.

Кроме того, правоохранители устанавливают других возможных потерпевших от преступной деятельности фигурантов.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека"; "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией"). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.