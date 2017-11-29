В Одесской области у местного жителя правоохранители изъяли арсенал оружия

В Овидиопольском районе Одесской области у местного жителя правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Читайте такжеВ Одессе обнаружили автомобиль с арсеналом оружия (фото, видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне во время обыска у жителя поселка Великодолинское полицейские обнаружили и изъяли оружие и патроны.

Отмечается, что сотрудниками управления уголовного розыска и Овидиопольского отдела полиции области, по информации львовских коллег и при поддержке военной прокуратуры и районной прокуратуры, проведена спецоперация по ликвидации канала незаконных поставок оружия в Одесскую область.

«Изъят пистолет «ТТ» с двумя снаряженными магазинами, обрез гладкоствольного ружья с переработкой под пистолетный и к нему 20 патронов», - рассказали в главке.

Также обнаружены и изъяты: две мелкокалиберные нарезные винтовки с 600 патронами, «АКСУ-74», две пневматические винтовки, устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями «Форд», два пистолета неизвестного производства и 21 штык-нож.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").