В Одессе мужчина устроил в гараже подпольную мастерскую по переоборудованию оружия

В Одессе правоохранители ликвидировали подпольную мастерскую по переоборудованию стрелкового оружия. Как сообщили УНИАН в Управлении СБ Украины в Одесской области, деятельность нелегальной мастерской сотрудники спецслужбы и полиции прекратили вчера, 19 октября.

В частности, установлено, что местный житель через закрытые группы в Интернете принимал заказы на реставрацию и переоборудование оружия на боевое.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и в его мастерской, оборудованной в гараже, оперативники изъяли два пистолета-пулемета «Шпагина», винтовку «Мосина» и почти 120 деталей для восстановления оружия.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ранее в Одессе на улице возле многоэтажки нашли 8 коробок с патронами.