В Одессе мужчина наладил торговлю оружием, рассылая пистолеты по почте

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал поставки в различные регионы Украины оружия иностранного производства через почтовые отправления. Клиентов злоумышленник подыскивал через Интернет, оружие отправлял заказчикам после полной предоплаты по электронной системе.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконного сбыта злоумышленником стрелкового оружия в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Сотрудники СБ Украины задержали нелегального торговца в одном из почтовых отделений Одессы при очередной попытке послать «посылку» с пистолетом иностранного производства с лазерным прицелом.

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Во время обыска по месту жительства дельца правоохранители изъяли два пистолета, более сотни патронов различного калибра и граната.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления происхождения оружия.

Как сообщал УНИАН, ранее на Одесчине за продажу взрывных устройств был задержан военный.