В Днепре нетрезвый мужчина ударил 8-летнюю девочку, она вызвала полицию

В Днепре 8-летняя девочка вызвала полицию из-за того, что ее и сестру оскорбил и ударил товарищ отца, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает пресс-лужба Патрульной полиции Днепра.

"27 ноября, около 10 часов утра по спецлинии 102 позвонила 8-летняя девочка. Ребенок пожаловалась, что ее и сестру оскорбил и ударил товарищ отца, который пришел к нему в гости. Патрульные сразу прибыли по указанному адресу", - говорится в сообщении.

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Инспекторы полиции обнаружили в доме 30-летнего отца, который имел признаки сильного алкогольного опьянения, его товарища и детей – девочек 8 и 6 лет, и мальчика 2,5 лет.

"Как оказалось, взрослые употребляли спиртные напитки, дети находились без присмотра. Инспекторы вызвали на место происшествия представителей ювенальной превенции", - рассказали в полиции.

Отмечается, что во время поверхностной проверки у хозяина дома патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия они вызвали следственно-оперативную группу, а мужчин доставили в Чечеливский участок полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.