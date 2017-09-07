В Харькове пара разгуливала с наркотиками и оружием (фото)

Во время патрулирования утром 6 на проспекте Александровском полицейские увидели мужчину и женщину, которые "заметно нервничали и пытались избежать встречи с правоохранителями". Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции.

Читайте такжеВ Днепропетровской области поймали банду с наркотиками на 2,7 миллионаОни не смогли ответить на вопрос полицейских, есть ли у них при себе запрещенные предметы.

"Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у женщины 6 свертков с веществами, похожими на наркотические, 3 пакета с таблетками красного цвета и 2 свертка с веществом, похожим на мак. У мужчины - сверток с веществом зеленого цвета, а также предмет, похожий на пистолет", - рассказали в Управлении.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обстоятельства выясняются.