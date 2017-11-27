В Днепропетровской области задержали злоумышленника с поддельным удостоверением ОБСЕ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали накануне лицо из криминальной среды, которое прикрывалось поддельным удостоверением инспектора международной безопасностной миссии.

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"Оперативники СБ Украины установили, что злоумышленник, житель Днепра, уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия. Установлено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и для свободного передвижения по территории Украины", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле.

Собранные материалы СБУ направила в органы Национальной полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа и круг лиц, причастных к преступлению.

В СБУ УНИАН уточнили, что речь идет об удостоверении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и отметили, что сама организация к поддельному документу никакого отношения не имеет.