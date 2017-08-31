Кличко уволил своего заместителя Бондаренко, которого подозревают в фальсификации диплома о высшем образовании

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов, уволен с должности. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

«22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями», - сказал Кличко.

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«Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение», - отметил мэр.

Он также добавил, что Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киевского городского совета, где работал в должности управляющего делами. В секретариат Бондаренко был назначен по переводу из аппарата Верховной Рады Украины.

Как отметили в КГГА, принятие на государственную службу осуществлялось в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» (от 16 декабря 1993 г.) и соответствующими подзаконными актами, которые действовали на момент назначения Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 11 мая журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала «UA: Первый») обнародовали расследование пути к власти руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко и заявили, что его диплом о высшем юридическом образовании поддельный.

6 июня Кличко подписал распоряжение об отстранении Бондаренко с 7 августа от исполнения должностных обязанностей «до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов».

31 августа в прокуратуре Киева заявили, что Бондаренко уведомлен о подозрении по факту использования заведомо поддельного документа, а именно диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействия в изготовлении этого поддельного документа.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 1 ст. 358 УК Украины.