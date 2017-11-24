Мы не братья: Геращенко ответила на слова представителя ОБСЕ о рукопожатии с россиянами в Минске

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко не считает Российскую Федерацию братской страной.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в связи с высказанным мнением представителя ОБСЕ относительно рукопожатий с россиянами в Минске.

В частности, она рассказала, как однажды один высокопоставленный представитель ОБСЕ в Минске сказал украинской делегации: «Вы должны подать друг другу руки с россиянами».

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В ответ представителю ОБСЕ Геращенко сказала: «Нам с ними здороваться трудно, ни о каких рукопожатиях не может быть и речи».

«Мы не можем подать руку причастным к расчленению Украины, пока на фронте гибнут наши ребята, пока расстреливают наши села из российского оружия, пока опереточные марионетки «правят республиками», - подчеркнула она.

«И даже если российские войска и техника, наемники и их прирученные марионетки выйдут домой через Изварино и Должанск, мы вряд ли подадим им руку. Будет слишком больно», - добавила первый заместитель председателя парламента.

«И искусство - не вне политики. Это россияне сделали русский язык, кино, даже православие оружием гибридной войны, промывая мозги и блокируя ум. Это их актеры оправдывают аннексию, убийства, навязывают мнение о гражданской войне и братьев. Мы не братья. Россия, конечно, классический Каин, но им не удастся сделать из Украины Авеля, поэтому мы не братья», - подчеркнула Геращенко.