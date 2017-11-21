Сбивший насмерть на трассе Киев–Чернигов женщину с двумя детьми водитель работает в суде - СМИ

30-тилетний водитель Volkswagen Caddy, который в Черниговской области насмерть сбил женщину с двумя маленькими детьми, работает в суде.

Во время оформления ДТП водитель заявил полицейским, что нигде не работает, передает "Обозреватель", ссылаясь на источников в правоохранительных органах.

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Позже выяснилось, что мужчина является ведущим специалистом управления обеспечения деятельности судебной палаты по уголовным делам одного из судов в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате наезда автомобиля на пешеходов вчера погибла женщина и двое детей.

В результате ДТП мать, 1989 года рождения, погибла на месте аварии. Двое детей, 2010 и 2017 годов рождения, от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи.