Сбивший насмерть на трассе Киев–Чернигов женщину с двумя детьми водитель работает в суде - СМИ
На 70-м километре автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи в с. Сыраи Козелецкого района вечером 20 ноября в условиях тумана водитель автомобиля Volkswagen Caddy совершил наезд на трех пешеходов (мать и двух детей).
30-тилетний водитель Volkswagen Caddy, который в Черниговской области насмерть сбил женщину с двумя маленькими детьми, работает в суде.
Во время оформления ДТП водитель заявил полицейским, что нигде не работает, передает "Обозреватель", ссылаясь на источников в правоохранительных органах.
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Позже выяснилось, что мужчина является ведущим специалистом управления обеспечения деятельности судебной палаты по уголовным делам одного из судов в г. Киеве.
Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате наезда автомобиля на пешеходов вчера погибла женщина и двое детей.
В результате ДТП мать, 1989 года рождения, погибла на месте аварии. Двое детей, 2010 и 2017 годов рождения, от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи.