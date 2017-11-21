На Черниговщине водитель сбил насмерть женщину с двумя детьми (фото)

В Козелецком районе Черниговской области на трассе Киев-Чернигов "Фольксваген-кадди" насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: адвокат рассказала, как пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Зайцевой

"Предварительно установлено, что житель Козелецкого района, двигаясь со стороны Киева на автомобиле "Фольксваген-кадди", на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пострадавших погибли", - говорится в пресс-службе полиции области.

По предварительной информации, водитель, который сбил троих насмерть, трезвый.

На месте ДТП работают следователи и эксперты. По факту гибели людей открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) - грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Согласно сообщению Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, на 70-м километре автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи в с. Сыраи Козелецкого района вечером 20 ноября в условиях тумана водитель автомобиля Volkswagen Caddy совершил наезд на трех пешеходов (мать и двух детей). Они переходили дорогу на расстоянии 80 м от пешеходного перехода. В результате наезда мать, 1989 года рождения, погибла на месте аварии. Двое детей, 2010 и 2017 годов рождения, от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева автомобиль Lanos врезался в магазин, который расположен возле остановки общественного транспорта. Авто чуть не врезалось в женщину с детьми.