В Киевской области группа иностранцев напала на АЗС

В Киево-Святошинском районе Киевской области задержана группа иностранцев, которые напали на автозаправочную станцию. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что злоумышленники пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия.

«По предварительному сговору мужчины вместе с наемным водителем грузовика проникли на территорию пилорамы, где в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего начали сливать горючее в цистерну грузового автомобиля. Заправщик сразу нажал «тревожную кнопку», - говорится в сообщении.

К приезду правоохранителей злоумышленники успели слить 280 л бензина и 240 л дизельного топлива.

На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины.

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Сообщается, что в порядке ст. 208 УПК Украины иностранцы помещены в изолятор временного содержания, о задержании сообщили в консульство их государства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании нападавшим меры пресечения. Продолжается следствие.

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