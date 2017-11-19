В Запорожье в ДТП погиб военнослужащий

В Запорожье произошло ДТП с участием военного автомобиля, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, авария произошла сегодня, 19 ноября, около 10 часов утра – автомобиль перевернулся. Машина принадлежит 55-ой артиллерийской бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Запорожье.

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В самой части данный инцидент пока не комментируют. В тоже время, по данным источника, водитель автомобиля выехал без маршрутного листа.

В данный момент на месте ДТП работают спасатели. Также присутствует служба военного правопорядка и представители военной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. Четверо украинских военных были ранены.