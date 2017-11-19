Ситуация в АТО обострилась: четверо украинских военных ранены
За минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.
За минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге.
Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки.
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Вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие. На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, российские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.
Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцевого.
В подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.
Как сообщал УНИАН, камеры ОБСЕ зафиксировали взрывы возле Донецкой фильтровальной станции. В ОБСЕ считают, что обстрелы велись со стороны оккупированного боевиками Донецка.