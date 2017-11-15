Во Львове "минировали" железнодорожный вокзал

В среду, 15 ноября, в 15:01 часов в справочное бюро вокзала станции Львов позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вокзал заминирован. Железнодорожники оперативно и четко приняли комплекс мер, предусмотренных соответствующими инструкциями. В частности о анонимный звонок проинформировали старшего диспетчера регионального филиала «Львовская железная дорога» и соответствующие службы безопасности и правопорядка, пассажиров и персонал эвакуировали из помещений вокзала. Об этом информирует пресс-служба Львовской железной дороги.

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Стоит отметить, что меры безопасности, связанные с проверкой информации о минировании, пришлись на период суток, когда на Львовском вокзале не наблюдается особо интенсивное движение поездов. Пока длилась проверка, железнодорожники в дежурном режиме обеспечили выдачу багажа и распечатку билетов пассажирам, которые готовились к путешествию. Проход на перроны вокзала было организовано по лестнице с восточной и западной стороны дворца.

К счастью, информация о минировании вокзала не подтвердилась. В ходе тщательного осмотра правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Поэтому железная дорога продолжила работу в привычном режиме.

Заметим, что днем ранее сообщение от неизвестного лица о минировании поступило к дежурному по Центральному вокзалу в Киеве. Железнодорожники и в этом случае оперативно приняли все меры безопасности и организовали работу в нестандартных условиях. В итоге никаких взрывоопасных предметов правоохранители тоже не обнаружили.