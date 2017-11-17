В Киеве произошло масштабное ДТП - образовалась огромная пробка (фоторепортаж)

В Киеве на углу ул. Антонова и Воздухофлотского проспекта столкнулись Lexus, Daewoo Lanos и Toyota.

По предварительной информации, водитель Lexus отвлеклась на ребенка, которая ехала с ней, и догнала сзади Daewoo Lanos. От удара Lanos бросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota, передают "Стражи Эспрессо".

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В результате аварии пострадал водитель Daewoo - его с легкими травмами госпитализировали в больницу. Ребенок в салоне Lexus не пострадал - он сидел в детском кресле.

В результате аварии образовалась огромная пробка, которая почти парализовала движение на перекрестке.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Днепропетровской области из-за сильного тумана на мосту столкнулись сразу 10 машин.