В Киеве женщина с ребенком почти месяц прожили в квартире с трупом матери (фото, видео)

В Киеве женщина с ребенком почти месяц прожили в квартире с трупом матери. Об этом сообщает полиция области.

О происшествии стало известно от неравнодушной соседки, которая услышала специфический запах из квартиры и вызвала полицию.

32-летняя владелица квартиры, откуда доносился подозрительный запах, отказалась открывать правоохранителям двери. И когда женщина услышала, что полицейские собираются обратиться к спасателям, согласилась.

"В квартире действительно был невыносимый запах, а когда мы ее осмотрели, то в одной из комнат на полу обнаружили труп женщины с признаками разложения. Как нам объяснила хозяйка квартиры, это ее 59-летняя мать, которая умерла полторы недели назад, поэтому сейчас эту информацию мы проверяем", - говорится в сообщении.

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9-летнюю дочь молодой женщины доставили в приют для детей. Сейчас с девочкой работают психологи, а в ближайшее время ее заберет отец, в связи с неадекватным поведением матери.

«Соседи рассказали нам, что запах в подъезде услышали еще месяц назад. Вызвали полицию, когда поняли, что это из квартиры, где проживала пожилая женщина, которую они давно не видели. Дочь умершей сообщила, что не вызвала скорую и полицию, потому что думала, что ей нужно будет платить средства, которых у нее не было», - добавил начальник Днепровского УП Александр Кузьмин.

Для установления причины смерти тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение относительно открытия уголовного производства.

Ранее на обочине в Киеве обнаружили автомобиль с трупом мужчины.