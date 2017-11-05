На обочине в Киеве обнаружили авто с трупом мужчины

На Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины. Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительной информации, мужчина погиб насильственной смертью. Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Напомним, в одном из домов на улице Полярной в Киеве обнаружили труп связанного мужчины с признаками сильного избиения. Около 23:00 к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем. Впоследствии тело мужчины нашли по месту его проживания.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, оперативные сотрудники Оболонского УП и патрульные полицейские.