На обочине в Киеве обнаружили авто с трупом мужчины

16:58, 05 ноября 2017
Происшествия
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Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа.

На Столичном шоссе у обочины обнаружили автомобиль с трупом / фото Стражи.Эспрессо

На Столичном шоссе у обочины прохожие обнаружили автомобиль, в котором был труп мужчины. Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительной информации, мужчина погиб насильственной смертью. Сейчас на месте работают оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Напомним, в одном из домов на улице Полярной в Киеве обнаружили труп связанного мужчины с признаками сильного избиения. Около 23:00 к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем. Впоследствии тело мужчины нашли по месту его проживания.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, оперативные сотрудники Оболонского УП и патрульные полицейские.

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