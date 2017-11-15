Жуткое ДТП в Харькове: пострадавшая в аварии рассказала о своем состоянии и показала фото

25-летняя жительница Кременчуга Анна Комар, пострадавшая в жутком ДТП на ул. Сумской, дала о себе знать в социальных сетях. Девушка до сих пор находится в Харьковской областной больнице, но уже идет на поправку.

На днях Анна выставила на своей страничке в Facebook фотографию и коротко прокомментировала ее, передает "ГородХ".

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"27-й день нахождения в больнице... Огромнейшее спасибо всем за поддержку и заботу. Выздоровление идет медленно, но я стараюсь быть сильной и не сдаваться", - написала Комар.

В комментариях девушка добавила, что теперь у нее два дня рождения – кроме официального, который она отметит в марте, еще и тот день, когда ей чудом удалось выжить в аварии, – 18 октября.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.