Возвращение на место кровавого ДТП: Зайцеву в цепях привезли из СИЗО в центр Харькова (видео)

Опубликовано видео, как подозреваемую в жутком ДТП в центре Харькова, во время которого погибли шесть человек, Елену Зайцеву доставили из следственного изолятора на место трагедии ради проведения следственного эксперимента.

"Проводился следственный эксперимент для уточнения показаний подозреваемой", - отметил следователь Игорь Волков, слова которого передает 057.

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Помимо прочего, на следственном эксперименте должны были установить скорость машин. При этом водителя автомобиля "Фольксваген Туарег" не было.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!