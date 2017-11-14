В центре Киева из-за ДТП на мокрой дороге перевернулось авто (фото)
10:29, 14 ноября 2017Происшествия
498 0
В Киеве произошло ДТП, есть пострадавшие.
В столице произошло ДТП с пострадавшими на Большой Васильковской. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: полиция задержала подозреваемого сотрудника МВД
Отмечается, что в результате аварии опрокинулся автомобиль. Водителю оказывают помощь в "скорой".
"Столкновение Mazda и Opel. А еще мокрая дорога. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Киеве на Житомирской трассе произошло ужасное ДТП, пострадали семь человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter