В Одесской области произошел пожар на рынке "7-й километр" (фото, видео)

В Овидиопольском районе Одесской области на промтоварном рынке «7-й километр» сгорел двухэтажный склад. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 10 ноября в 3:00 на 7 км Овидиопольской дороги возник пожар. Как стало известно, возгорание произошло в двухэтажном здании склада на ул. Базовая, 12.

«В 5:41 спасатели ликвидировали пожар на площади 900 кв. м. Погибших и травмированных нет. От уничтожения огнем спасены расположенные рядом склады», - сообщили в главке.

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От ГСЧС к тушению привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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