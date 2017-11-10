В Киеве ночью произошел крупный пожар в гипермаркете (фото, видео)

В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева SkyMall произошел масштабный пожар. Загорелся гипермаркет "Ашан" на Левом берегу. Все произошло около полуночи, передает ТСН.

По предварительной информации, пожар на складских помещениях произошел из-за замыкания электропроводов. Огонь охватил более двухсот квадратных метров. Кроме помещений самого гипермаркета, загорелась и парковка, расположенная под ними.

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Едкий дым распространился на несколько километров. На место прибыли десяток пожарных команд и медики. Огонь удалось потушить около трех часов ночи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане.