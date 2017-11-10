В Запорожье полиция задержала трех членов преступной группировки

В Александровском районе Запорожья полицейские разоблачили преступную группу из трех граждан Азербайджана, которые подозреваются в ряде преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВ Запорожье трое бандитов в масках похитили человека

Подозреваемых задержали 8 ноября. Они передвигались на автомобиле "Mercedes", который похитили в Днепре у гражданина Турции. Во время осмотра автомобиля и обысков по месту жительства подозреваемых полиция изъяла гранату "Ф-1", гранату "РГД-5", два запала, пистолет EKOL 9 мм с признаками переделки и патроны к нему.

Граждане Азербайджана подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, незаконном обращении с оружием и мошенничестве. Продолжается проверка на их причастность к совершению нескольких нераскрытых преступлений.

Двух задержанных также привлекут к ответственности за нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины.