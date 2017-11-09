В Хмельницком бандиты поили новых знакомых кофе с психотропами и грабили, одна из них погибла

В Хмельницком полиция разоблачила и задержала членов банды, которые травили, а затем грабили женщин. Одна из жертв грабителей погибла. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Хмельницкой области.

Читайте такжеВ Днепре банда подростков с ножом ограбила мужчину и попалась полиции"20 августа около 6 утра в одном из дворов Хмельницкого прохожие обнаружили двух молодых женщин без сознания. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 29-летней хмельничанки. Ее 32-летнюю подругу срочно доставили в реанимационное отделение Хмельницкой городской больницы. Ее удалось спасти", - говорится в сообщении.

По данным экспертизы, смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом азалептином, который злоумышленники добавили в кофе.

Правоохранители выяснили, что накануне в одном из развлекательных заведений подруги познакомились с молодыми людьми, которые пригласили их на кофе. После употребления напитка с большой дозой азалептина женщины потеряли сознание, после чего злоумышленники забрали у них мобильные телефоны и украшения на общую сумму почти 18,5 тыс. грн и исчезли из города, оставив пострадавших во дворе на проспекте Мира.

"Сотрудники полиции выяснили, на каком автомобиле передвигались злоумышленники. Как оказалось, Daewoo Lanos был в аренде у одного из подозреваемых, 29-летнего уроженца Луганской области. Впоследствии удалось выйти на его подельников — 30-летнего уроженца Запорожской и 23-летнюю уроженку Николаевской областей", - добавили в полиции.

В настоящее время все трое задержаны и находятся в следственных изоляторах, также стало известно, что они причастны к целому ряду краж на территории разных областей. Всем трем фигурантам объявлено подозрение в совершении умышленного убийства, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.