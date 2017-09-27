В опустевшей после взрывов Калиновке задержали банду мародеров

В Калиновке, где из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов эвакуировали местное население, орудовала банда мародеров. Об этом сообщает ТСН.

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Шестерых молодых людей задержали правоохранители, эту информацию изданию подтвердили в Нацполиции.

Отмечается, что после уменьшения интенсивности обстрелов кое-кто из местных жителей смог вернуться домой, по крайней мере проверить, что случилось с домом и накормить скот. Некоторые дома не покидали, скрываясь в погребах.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов и пожаре на территории арсенала Министерства обороны возле города Калиновка, что в Винницкой области. Как выяснилось, на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 взорвались снаряды калибра 122 мм и 125 мм, возник пожар.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы двух людей, из зоны возможного поражения было эвакуировано более 30 тысяч человек.

Информацию о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса (диверсия).