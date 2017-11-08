Под Киевом задержали похитителей 62-летнего врача: женщину держали в плену и издевались над ней (фото, видео)

Полицейские задержали похитителей 62-летнего врача, жительницы Боярки Киевской области, в плен злоумышленников она попала неделю назад, 1 ноября. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"1 ноября 62-летняя женщина-врач была похищена вместе с собственной машиной Тойота. Впоследствии автомобиль был найден на одной из улиц Киева. Восемь дней похитители держали несчастную женщину в плену, издевались над ней и ждали чтобы родственники заплатили выкуп в размере 100 тысяч долларов США. Семь из этих страшных дней пожилая женщина провела в подвале гаража", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате удачно проведенной спецоперации пострадавшая была освобождена, а похитители задержаны.

Ранее в центре Киева у нардепа из партии Ляшко похитили Mercedes с пистолетами.