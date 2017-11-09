На Житомирщине задержали мужчину, который пытался с патронами пересечь границу

В Житомирской области пограничники задержали бердичевлянина, который пытался пересечь государственную границу с охотничьими патронами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского пограничного отряда, мужчину задержали 8 ноября в пункте пропуска «Выступовичи».

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«Охотничьи патроны 12 калибра обнаружили пограничники отдела «Овруч» в пункте пропуска «Выступовичи» совместно с работниками Житомирской таможни во время осмотра одного из транспортных средств польской регистрации. В ходе проведения погранично-таможенного оформления автомобиля «Фольксваген», который двигался на выезд из Украины, патроны обнаружил служебный пес, натренированный на поиск оружия», – говорится в сообщении.

Во время проверки в вещевом ящике, что находится между передними сиденьями автомобиля, обзорная группа обнаружила боеприпасы гладкоствольного ружья. Патроны 12 калибра пытался перевезти через границу житель Бердичева Житомирской области.

По данному факту работники фискальной службы составили документы о нарушении таможенных правил. Патроны изъяты.