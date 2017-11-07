Резонансное ДТП в Харькове: второго фигуранта дела тоже хотят посадить в СИЗО

Полиция Харькова планирует до конца ноября направить в суд дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 7 ноября, во время совместного брифинга сказал заместитель начальника ГУ Нацполиции - начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж.

Читайте такжеПолиция о жутком ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg выехал на запрещающий сигнал светофора

«В короткие сроки, я планирую, как начальник следственного управления, до конца месяца направить уголовное производство в суд, если не будут какого-либо затягивания, других свидетелей», - сказал Чиж.

По его словам, следователи будет просить суд взять второго подозреваемого - водителя автомобиля «Фольксваген Туарег» Геннадия Дронова - под стражу без возможности внесения залога. Чиж добавил, что оба водителя нарушили не менее трех пунктов Правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.