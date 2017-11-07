Полиция о жутком ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg выехал на запрещающий сигнал светофора

В ГУ НП в Харьковской области заявили, что второй подозреваемый в ДТП на Сумской, водитель Volkswagen Touareg, Геннадий Дронов выехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора.

Начальник ГУНП Украины в Харьковской области Олег Бех заявил, что Дронов «обоснованно имеет статус подозреваемого».

«Он выехал на запрещающий сигнал светофора, а не убедился в безопасности. На этом основании подозрение было объявлено», - сказал он.

Бех отметил, что избирать меру пресечения будет Киевский райсуд Харькова, медики установят состояние Дронова, если он не сможет присутствовать в суде, заседание будет проведено в режиме видеоконференции.

Бех не исключил, что заседание суда по избранию меры пресечения Дронову может быть назначено на сегодня, 7 ноября. Он отметил, что по делу были допрошены все свидетели, которых установили, - более 30 человек.

Начальник полиции области подчеркнул, что пассажир «Фольксвагена» отказывается от дачи показаний, она, несмотря на приглашение, не явилась на следственный эксперимент.

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Начальник отдела расследований преступлений в сфере транспорта Александр Умников также добавил, что Дронов начал движение на запрещающий сигнал светофора.

«Четко установлено, что начал движение автомобиль «Фольксваген» на запрещающий «желтый» сигнал светофора, что находится в причинной связи с наступлением таких последствий», - сказал он, отметив, что заключение было сделано на основании видеозаписи происшествия.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.