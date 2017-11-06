В Одессе с детской площадки украли ребенка
16:02, 06 ноября 2017Происшествия
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Благодаря оперативным действиям правоохранителей мальчика нашли. Женщину, которая забрала его с площадки, задержали.
Полицейские оперативно задержали похитительницу / УНИАН
В Одессе 6 ноября с детской площадки был похищен ребенок – 9-летний мальчик вышел поиграть и исчез. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Сразу после инцидента по тревоге были подняты подразделения полиции и специалисты киберполиции.
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Благодаря оперативным действиям правоохранителей мальчика нашли. Женщину, которая забрала его с площадки, задержали.
"Эта история могла иметь трагический конец. Уважаемые родители, пожалуйста, не уставайте повторять детям правила поведения, если к ним подходят незнакомцы", - подчеркнули в ведомстве.
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Как сообщал УНИАН, во Львове женщина родила в гостинице ребенка и выбросила его на мусорник.
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