В Одессе с детской площадки украли ребенка

16:02, 06 ноября 2017
Происшествия
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Благодаря оперативным действиям правоохранителей мальчика нашли. Женщину, которая забрала его с площадки, задержали.

УНИАН

В Одессе 6 ноября с детской площадки был похищен ребенок – 9-летний мальчик вышел поиграть и исчез. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Сразу после инцидента по тревоге были подняты подразделения полиции и специалисты киберполиции.

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Благодаря оперативным действиям правоохранителей мальчика нашли. Женщину, которая забрала его с площадки, задержали.

"Эта история могла иметь трагический конец. Уважаемые родители, пожалуйста, не уставайте повторять детям правила поведения, если к ним подходят незнакомцы", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, во Львове женщина родила в гостинице ребенка и выбросила его на мусорник.

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Теги: #похищение ребенка#в Одессе украли ребенка