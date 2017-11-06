Взрыв в киевской многоэтажке квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности

Взрыв в одной из квартир многоэтажки в Соломенском районе Киева следователи квалифицируют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыва - по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября в 21.10 правоохранителям поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Донецкой в Соломенском районе на 9-м этаже произошел взрыв.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

В помещении нашли тело 81-летней женщины. Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела разной степени и дыхательных путей доставили в больницу.

По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад, причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.