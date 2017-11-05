В квартире киевской многоэтажки прогремел взрыв, погибла женщина (фото)

В воскресенье, 5 ноября, в многоэтажке в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина. Еще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

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Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на странице в Facebook.

"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10 час.: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб", - рассказала Блищик.

По предварительной информации, взрыв произошел вследствие утечки газа. В результате взрыва одна женщина погибла, другая получила ранения.