Последствия взрывов в Калиновке: в ходе разминирования на артскладах нашли более 3 тысяч опасных предметов

Более 3 тысяч взрывоопасных предметов изъяли в ходе разминирования территории после взрывов на военном складе в городе Калиновка Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Калиновке от опасных предметов очистили 100% админтерриторий вокруг складов

«По состоянию на 7 часов 6 ноября сводный пиротехнический отряд ГСЧС обследовал 30 тыс. 248 га территории, обнаружил и изъял 3 тысячи 153 взрывоопасных предмета, выполнил 493 заявки от населения», - говорится в сообщении.

В ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 744 человека и 155 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 неподалёку от города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.