Взрывы боеприпасов в Калиновке: почти полтысячи военных проверили на причастность

На сегодняшний день почти 500 военных и государственных служащих, которые были в воинской части в Калиновке, проверены с помощью компьютерного исследования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга сегодня в Киеве.

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"На данный момент с применением новой технологии проведена... (проверка) с компьютерным исследованием почти 500 военнослужащих части и всех государственных служащих, не являющихся военными, которые были в Калиновке. На месте работают 5 штатных полиграфологов: 1- Генеральной прокуратуры, другие - СБУ и МВД", - сказал он.

По его словам, ожидаются выводы комплексной технической экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос, что стало причиной взрыва на складах.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В результате почти 30 тысяч человек из пяти населенных пунктов были эвакуированы из 5-километровой зоны риска, что позволило не допустить человеческих жертв. Пострадали два человека. Было повреждено около 1500 домов.